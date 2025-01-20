Российская армия освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 61 0

Потери со стороны противника составили до 400 боевиков.

Войска РФ освободили населенный пункт Новоегоровку в ЛНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоегоровка в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР. В результате боевых действий потери со стороны противника составили до 400 боевиков.

Кроме того, удалось ликвидировать боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, а также семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. В ходе миссии был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Времевка в ДНР.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:39
«Был верен все годы»: бизнесмен Игорь Сивов отрицает измену Нюше
13:20
«Вы уже видите результаты»: обстановка в Вашингтоне перед инаугурацией Трампа
13:02
Двойная порция таланта: в прокат выходит приключенческая комедия «Василий»
12:46
Собянин: число резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилось до 118 предприятий
12:28
Российская армия освободила населенный пункт Новоегоровка в ЛНР
12:12
Семь жителей Горловки пострадали при артиллерийском ударе ВСУ

Сейчас читают

Приднестровье ищет выход из кризиса, но Кишинев блокирует все попытки
Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
Семь идеальных дней для красоты: лунный гороскоп стрижек на январь 2025
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год