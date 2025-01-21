«Если ты миротворец»: Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Лукашенко: Трампа надо выдвинуть на Нобелевскую премию, если он закончит войны

«Если ты миротворец»: Лукашенко предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Белорусский лидер отметил, что США в последнее время «вели себя очень плохо», и новому президенту надо это исправлять.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность выдвинуть американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот сможет завершить мировые конфликты, о чем неоднократно заявлял.

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом, — мы тоже тебя поддержим, представим», — сказал Лукашенко во время общения с работниками Минского автозавода.

По словам президента Белоруссии, Трамп прекрасно осознает, что кроме американцев в мире живет около 200 народов, которые тоже хотят жить хорошо. При этом США в последнее время «вели себя очень плохо», подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что США уже не смогут обеспечить себе мировое доминирование.

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил на брифинге, что Россия готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, если команда президента Дональда Трампа свяжется с российскими представителями.

«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация США готовится к диалогу с Россией. И что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — сказал Ушаков.

Однако пока никаких конкретных выходов на представителей РФ со стороны администрации Трампа не поступало, подчеркнул помощник президента.

Сам Трамп еще до инаугурации не раз обещал завершить украинский конфликт, в том числе собирался сделать это в течение суток после вступления в должность. Накануне телеканал CNN сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным «в течение нескольких дней».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подтвердил открытость России для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту.

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