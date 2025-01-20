Путин: РФ открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, подчеркнул российский лидер.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Россия открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности.

По словам главы государства, Россия никогда не отказывалась от диалога и равноправного сотрудничества с любой американской администрацией.

«Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное», — подчеркнул Путин.

При этом целью самого урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие, не передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех народов, которые проживают в этом регионе, добавил российский лидер.

Путин также отметил, что Москва приветствует настрой Трампа сделать все необходимое для предотвращения третьей мировой войны и восстановить прямые контакты с Россией.

В то же время российская сторона исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул Путин.

«Россия будет бороться за свои интересы, за интересы российского народа, в этом цель и смысл проведения спецоперации», — заключил президент.

Также Путин в ходе встречи с членами Совбеза поздравил от лица России избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Инаугурация американского лидера стала одной из тем заседания Совбеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вступающий 20 января в должность президента США Дональд Трамп намерен переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после своей инаугурации. Ожидается, что одной из тем беседы лидеров станет конфликт на Украине.

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