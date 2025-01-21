Красной нитью по белому полотну: как орнамент стал национальным достоянием Белоруссии

Москва и Минск планируют крупные культурные проекты. Так, в белорусской столице уже состоялась масштабная выставка Русского музея и республиканского художественного музея. А впереди — совместные работы в кино и театре.

Как говорят специалисты, союзная республика, которая сумела сохранить свою самобытность, способна удивить многих. Подробнее — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Красной нитью по белому полотну. Белоруссия — первая страна, которая использовала национальный орнамент в оформлении флага. Он похож на тысячи узоров восточнославянской вышивки. Но автора конкретно этого оберегают как национальное достояние — Матрена Маркевич.

Зинаиде Алексеевне — дочери искусной мастерицы — исполнилось 100 лет. Раньше их родовой дом был на Витебщине. Хорошо помнит, как рукоделие мамы помогало семье выживать.

«Рушники ткала, и полотенце, кружева вязала. И я тогда и понесусь, и продам. И куплю за те гроши хлеба себе. Ну, говорит — „Зинка, продала?“. „Продала, мама, продала“. Ночь сядет, вяжет, вышивает», — рассказывает Зинаида Пашкевич, дочь Матрены Маркевич.

Узор, который потом украсит флаг, Матрена Маркевич выткала еще в 1917 году. На рушнике. Во время этнографической экспедиции попал к историкам, а когда нужно было выбрать орнамент для флага, о нем вспомнили.

Корреспондент показал реконструкцию одного из рушников. Точно такие вышивала Матрена Маркевич. И ткацкий станок, за которым долгими зимними вечерами работали мастерицы.

Вышивка несет сакральный смысл.

«Здесь как раз тоже имеются ромбы, знаки солнца. Традиционно солнце означает благоденствие, тепло и достаток в семье крестьян, хороший урожай», — рассказал Владимир Гордюк, старший научный сотрудник Сенненского историко-краеведческого музея.

Эта же символика характерна для Смоленщины, Брянщины — связь времен и наша общая история. Во время рассказа о маме Зинаида Алексеевна то и дело вспоминает войну. Как карательные отряды фашистов сжигали деревни вместе с жителями. Названия помнит и сейчас.

«Приветок спалили, Рыбаковщину спалили, а тогда пришли и Костелище спалили», — вспоминает она.

Фашисты сожгли здесь более пяти тысяч деревень вместе с жителями — полностью или частично. Зверствами отличался батальон СС «Дирливангер». И 118-й шуцманшафт батальон, сформированный из предателей, перебежчиков и украинских нацистов.

Здесь когда-то была большая деревня. Каратели загнали 149 человек, половина из которых дети, в сарай. И подожгли. Тех, кто пытался убежать — расстреливали. Хатынь стала символом страданий народа.

Эта была форма геноцида и президент Александр Лукашенко особо отмечал: если забыть дорогу в Хатынь — все повторится.

«На территории Беларуси нет ни одной семьи, которая бы не потеряла в годы войны своих родных и близких. Для белорусов это очень все близко, и поэтому мы свято чтим память погибших в годы войны», — отметила Марина Вашкевич, заведующая отделом научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работы государственного мемориального комплекса «Хатынь»

В Белоруссии бережно хранят память и о трагических страницах истории, и о победах. В Национальной библиотеке специально для нас достают из витрины раритет VI века.

«Библия Русская, выложена доктором Франциском Скорином и Славного Града Полоцка. То есть, он писал, имея в виду русских, это все — это и жители Великого Княжества Московского и тогда Великого Княжества Литовского, то есть предки современных русских, белорусов и украинцев. Поэтому он первопечатник для нас всех», — рассказал Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Белоруссии.

Большинство слов и сегодня, спустя 500 лет, может разобрать без проблем и россиянин, и белорус. Это наше общее наследие.