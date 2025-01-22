Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство в Белоруссии второй АЭС

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Лукашенко: вторая БелАЭС может появиться на площадке южнее Могилева

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Уже даже есть идеи, где она может появиться.

В Белоруссии задумали построить уже вторую атомную электростанцию в партнерстве с Россией. Как сегодня рассказал Александр Лукашенко, в ближайшее время он обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным.

Уже даже есть идеи, где может появиться АЭС, это площадка чуть южнее Могилева. Необходимость станции Белоруссия прекрасно понимает, ведь четыре года назад наш Росатом запустил там первый энергоблок в Островце. За это время Союзное государство сэкономило на электроэнергии почти полмиллиарда долларов.

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