Лукашенко намерен обсудить с Путиным строительство в Белоруссии второй АЭС
Лукашенко: вторая БелАЭС может появиться на площадке южнее Могилева
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Уже даже есть идеи, где она может появиться.
В Белоруссии задумали построить уже вторую атомную электростанцию в партнерстве с Россией. Как сегодня рассказал Александр Лукашенко, в ближайшее время он обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным.
Уже даже есть идеи, где может появиться АЭС, это площадка чуть южнее Могилева. Необходимость станции Белоруссия прекрасно понимает, ведь четыре года назад наш Росатом запустил там первый энергоблок в Островце. За это время Союзное государство сэкономило на электроэнергии почти полмиллиарда долларов.
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