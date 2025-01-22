Два землетрясения произошло в Турции

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

В турецкой провинции Чанаккале зафиксировано землетрясения магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Чанаккале

Фото: Кая Мустафа/ТАСС

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Первые толчки были зафиксированы в 23:38 мск.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе турецкой провинции Чанаккале. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Катастрофа не повлекла за собой негативных последствий, сообщили власти страны.

Сейсмологи Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий рассказали, что толчки наблюдались в 23:38 по местному времени (совпадает с московским). Очаг залегал на глубине более восьми километров в Эгейском море, недалеко от побережья Турции.

Чуть позже у берегов Турции случилось еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,0. Стихийное бедствие было зафиксировано в 135 километрах от города Маниса. Его численность населения составляет 243 тысячи человек. На этот раз очаг располагался на глубине десять километров.

Оба землетрясения обошлись без жертв и повреждений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Сочи произошло второе за день землетрясение. Местные жители из разных частей города делились последствиями стихии. Люди проснулись в 11 часов утра от звона посуды в шкафах и сильной тряски. Представители МЧС Кубани сообщили о толчках магнитудой 3,5. Приблизительный очаг — горная местность в Лазаревском районе.

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