В центре Грозного горит здание рядом с рынком Беркат

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 23 0

В Грозном возле рынка Беркат произошел крупный пожар

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На данный момент информации о пострадавших в результате пожара нет.

В Грозном начался масштабный пожар. Очевидцы сообщили, что здание рядом с рынком Беркат полностью охвачено огнем.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, в полной мере демонстрирующие обстановку в городе. Столб дыма поднимается высоко в небо, рядом с местом происшествия собрались люди. По предварительной информации, в ходе пожара никто не пострадал. Неизвестно, из-за чего началось возгорание. На месте работают пожарные бригады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крупный пожар ликвидирован на АЗС в Грозном. Избежать жертв и существенных повреждений инфраструктуры удалось благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Пламя повредило автоцистерну с топливом, операторускую комнату и магазин автозапчастей.

Разгерметизации цистерн на АЗС не случилось благодаря оперативной работе пожарных. Их же заслугой является тот факт, что стоящие рядом здания не были тронуты огнем. В результате инцидента нет пострадавших. Причины пожара на данный момент неизвестны.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:54
В центре Грозного горит здание рядом с рынком Беркат
3:45
Трамп допустил «очень скорый» контакт Путиным и новые санкции против России
3:26
Болбой потерял сознание из-за жары во время матча Australian Open
3:09
«За всякой гранью»: Захарова сочла лицемерным заявление Шольца о свободе слова
2:49
Стал известен размер долга США перед ООН
2:31
Пальмы в снегу: в Новом Орлеане бушует зимний шторм

Сейчас читают

«Диплом аккордеониста»: в РФ медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно
Фаворит принцесс: 120 лет назад родился легендарный кутюрье Кристиан Диор
«Мы ей говорили — хватит»: годовалый малыш умер на приеме у остеопата в Казани
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год