На Украине снова заговорили о беспределе, который устраивают военкомы в Харькове. При этом жесткие заявления прозвучали в партии власти Зеленского, депутат которой с трибуны Верховной Рады прямо сказал — русскоязычный город превратился в фильтрационный лагерь.

В поисках мужчин сотрудники ТЦК откровенно плюют на все законы и нормы и активно занимаются так называемой бусификацией. А сами военкоматы все больше напоминают преступные группировки, захватившие второй город Украины. Разбирался корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Беспредел ТЦК в Харькове достиг таких масштабов, что о нем открыто заговорили с трибуны Верховной рады. И не какие-то оппозиционеры — депутаты от правящей партии «Слуга народа». То есть даже люди из команды Зеленского разочарованы его политикой.

«То, что происходит в городе Харькове, является недопустимым! Этот тотальное блокирование улиц блоками, когда автотранспорт фактически не может ездить. Это какая-то фильтрация населения!» — говорит депутат Верховной рады Александр Бакумов.

Жизнь в Харькове парализована — мужчины не ходят на работу и вообще не выходят из дома. Повсюду блокпосты — из города невозможно выехать, он превращен в огромный концлагерь. Все это продолжение гражданской войны на Украине. Сотрудники ТЦК — это отвоевавшие свое и получившие ранения военные со всей страны, в том числе из западных регионов. Жители русскоязычного Харькова для них — «сепары» или «ждуны». Жестокость, с которой западенцы вылавливают и избивают харьковчан, имеет ту же природу, что ранее заставляла ВСУ стрелять по Донецку.

Глава Харьковского ТЦК Александр Чепурной, которого депутаты обвиняют в беспределе, дал развернутое интервью, в котором признался — мотивированных призывников в Харькове не осталось и поэтому, мол, насильственная бусификация оправдана.

«Вы же не учитываете то, что остались только немотивированные. И они не понимают, для чего идти в Вооруженные силы и защищать. И это мы слышим каждый раз», — рассказал Чепурной.

Такого количества патрулей ТЦК нет ни в одном другом городе Украины. Юридической помощи нет — адвокатов тоже избивают. Похоже, принято решение мобилизовать вообще всех мужчин, проживающих в Харькове. И перекрыли город так плотно, что для многих единственный способ спастись — это отправиться на фронт и уже там перейти на сторону России. Харьковчанин Дмитрий Вербицкий поступил именно так.

«Подписал контракт, так как я изначально рассчитывал, так как я и так до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем я останусь», — рассказал пленный Вербицкий.

И таких, как Дмитрий, десятки, если не сотни. Парадоксально, но путь к мирной жизни через линию фронта в этом случае оказался короче остальных.