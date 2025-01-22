Населенный пункт в ДНР был освобожден в конце октября 2024 года. Сейчас безопасность его жителей обеспечивают бойцы России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали дома мирных жителей в Горняке ДНР, потому что считали их «сепарами». Боевики также грозились больше убивать гражданских. Об этом рассказал житель уже освобожденного Горняка в беседе с 5-tv.ru.

«Снайпер тут у нас еще по улице ходил, жил недели две. ВСУ обстреливали свои же территории. Как я лично это слышал — в магазине стоял — военный с какой-то продавщицей поругался и говорит: «Вас надо больше обстреливать! Вас нужно больше убивать, чтобы вам было неповадно, потому что вы все тут сепары», — поделился он.

Мужчина также рассказал, что сидел в подвале два месяца. Все это время он ощущал прилеты, на которые украинские боевики тратили в день по два-три десятка снарядов.

«В 100 метрах от нас сидели минометчики. И у них, получается, дуло было развернуто не в российскую сторону, а в нашу, они крутым навесом били по нашему же сектору», — отметил местный житель.

Кроме того, очевидец показал журналистам пострадавшие дома в Горняке. Они были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ.

«Прилет фактически рядом со стеной, полностью изрешеченная. Как раз к таким жителям бригады ремонтные приходят, стараются помочь, закрыть окна, заколотить крышу, чтобы хотя бы было тепло и не текла вода», — сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Сейчас безопасность мирных жителей Горняка обеспечивают бойцы пятого отдельного комендантского полка 51-й армии Вооруженных сил России.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк 29 октября 2024 года. Российские бойцы тогда нанесли поражение ВСУ в районах следующих населенных пунктов: Димитров, Тарасовка, Красное Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское. Отражены 13 контратак националистов. Российские войска ликвидировали более 500 украинских боевиков, а еще уничтожили БМП Kirpi, два авто и гаубицы: одна «Мста-Б», две Д-20 и три Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что саперы группировки войск «Центр» обследуют освобожденные территории. Едва заметная леска на высоте движения ног — самое распространенное средство минирования. Еще в ВСУ любят устанавливать гранаты прямо на уровне головы, когда все внимание бойца на пол.