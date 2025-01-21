«Без ружья никак»: саперы группировки войск «Центр» обследуют освобожденные территории

На бойцов этих подразделений возлагаются особые надежды, ведь от их внимательности, слаженности и реакции зависят жизни десятков людей. Военнослужащие инженерных подразделений ведут разминирование дорог и населенных пунктов. Отступая, украинские боевики оставляют много мин, растяжек и других ловушек, которые сложно обнаружить. Работу саперов увидел военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Саперы группировки войск «Центр» продолжают обследовать освобожденные территории. ВСУ после бегства всегда оставляют за собой взрывоопасные закладки.

В руках уже знакомое ружье. За небом теперь наблюдают все, везде и постоянно. А наши саперы для врага — приоритетная цель. Небо, впрочем, чистым здесь не бывает.

Вот только съемочная группа прибыла на место, и над нею пролетел вражеский наблюдатель. Очень непростая обстановка до сих пор.

Команда «воздух» звучит часто, но продолжать работу все равно необходимо.

— Хожу по маршруту, обнаруживаю взрывчатые сбросы. Без ружья никак. Пытаемся, отстреливаемся.

— Сколько на счету уже сбитых?

— Пять.

И все же основная опасность для бойцов инженерно-саперного батальона — на земле. Особенно непросто обследовать жилые дома, в которых находился враг, теперь бежал.

В разбросанных вещах может лежать что угодно, но, как правило, в домах оставляют растяжки в дверных проемах или минируют ценные вещи.

Каждый шаг здесь может стоить жизни. Нужно быть максимально внимательным и спокойным, спешки дело сапера не терпит. Едва заметная леска на высоте движения ног — самое распространенное средство минирования. Еще в ВСУ любят устанавливать гранаты прямо на уровне головы, когда все внимание бойца на пол.

«ПФМ, неразорванные снаряды артиллерии, кассетные боеприпасы и оставленные противником боеприпасы тоже имеют место быть. Большую часть проблем нам доставляют магнитные мины и колокольчики», — заявил командир взвода группировки войск «Центр» Леонид Отдельнов.

В последнее время противник начал действовать особенно изощренно. Минирует детские игрушки и мебель. Использует все возможные средства.

«Они мне рассказывали про „мяукающие“ тумбочки. Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу, и можно понят — когда ты шкаф откроешь, произойдет взрыв», — заявил командир взвода группировки войск «Центр» Леонид Отдельнов.

Слово «мяукающие» в данном случае — не метафора, а факт. В шкафу животное, которое враги вместе со взрывчаткой заперли там перед отходом. Уверены — чуть позже откроют и пострадают.

Наши бойцы всегда стараются предвосхищать новые изобретения противника, чтобы суметь обнаружить и обезвредить, а значит расчистить путь и обеспечить безопасный подход для новых сил. А вместе с ними продолжить и ускорить дальнейшее наступление и продвижение наших войск.