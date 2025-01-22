Москва и Ташкент подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Подписи поставили главы Минобороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества Министерств обороны стран на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы. Важное политическое событие состоялось в Ташкенте в среду, 22 января, передает пресс-служба Минобороы РФ в Telegram-канале.

План сотрудничества Москвы и Ташкента на текущий год предусматривает 50 совместных мероприятий по всем направлениям военной деятельности. Подписи поставили главы Минобороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов.

Белоусов заявил, что Москва и Ташкент являются стратегическими партнерами и друзьями, а их сотрудничество растет. По словам российского министра, это важное условие для безопасности в Центральной Азии.

«Это особенно важно в современной международной обстановке. Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран», — подчеркнул Белоусов.

Помимо этого, министры обороны возложили венки к монументу «Ода стойкости».

Узбекистан с 1 января 2025 года стал страной-партнером БРИКС. Россия намерена подключать государства к сотрудничеству в рамках объединения. Организация была основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Через пять лет к объединению присоединилась ЮАР. В 2024 году в БРИКС вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла встреча глав МИД России и Армении. Торгово-экономические отношения стран находятся на подъеме.

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