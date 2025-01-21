В Москве прошла встреча глав МИД России и Армении

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 42 0

Торгово-экономические отношения стран находятся на подъеме.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия заинтересована в развитии добрососедских отношений с Арменией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Кроме того, Лавров отметил, что Ереван — естественный стратегический партнер для Москвы.

В свою очередь Арарат Мирзоян отметил, что визит в российскую столицу — это хорошая возможностью для обсуждения двусторонних вопросов сотрудничества двух стран. Он также сказал, что Армения старается учитывать интересны России на международных площадках и надеется на такую же позицию в ответ.

В ходе встречи стороны подняли большое количество вопросов, в том числе отношения Армении и Азербайджана. Россия со своей стороны готова оказывать содействие для нормализации диалога между ними по всем трекам.

Кроме того, стороны отметили, что торгово-экономические отношения России и Армении находятся на подъеме, и именно взаимодействие в рамках ЕАЭС дает впечатляющие результаты в этом плане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Трампа и оценил его планы. 

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.96
-0.45 105.05
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:20
В России за неделю зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ почти на 30%
14:02
Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok в США
13:49
В Москве прошла встреча глав МИД России и Армении
13:48
Очередной обмен: ХАМАС освободит вторую группу заложников 25 января
13:30
В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах
13:28
VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий

Сейчас читают

Выше головы: в Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения наледи с крыш
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
Семь идеальных дней для красоты: лунный гороскоп стрижек на январь 2025
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год