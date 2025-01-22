Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

Москвичи могут оплатить проезд картой «Тройка», банковской картой, картой москвича, а также с помощью биометрии и системы быстрых платежей.

Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Фото: mos.ru

Усовершенствование современных способов оплаты проезда — один из главных приоритетов стратегии развития московского транспорта. По мнению Мэра Москвы, это так же важно, как строительство станций метро или обновление подвижного состава. О том, как город внедряет инновационные решения в этой сфере, Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Еще 15 лет назад можно было простоять за билетом в кассу до 20 минут, особенно по утрам в начале месяца, когда на многих станциях метро случалось настоящее столпотворение. Сегодня же Москва — лидер по числу удобных способов оплаты проезда в городском транспорте. Можно пользоваться картой “Тройка”, банковской картой, биометрией, cистемой быстрых платежей, виртуальной “Тройкой”, картой москвича. При желании можно вообще не обращаться в кассу — пополнить транспортную карту онлайн или выбрать альтернативный платежный сервис», — написал Сергей Собянин.

Внедрение цифровых технологий выгодно не только пассажирам, но и городу. Ежегодно они позволяют экономить около 2,5 миллиарда рублей за счет сокращения расходов на печать билетов и чеков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый проект «Поддержка Москвы» начинает работу. Из разделов на его странице на портале mos.ru можно узнать, как столица помогает участникам специальной военной операции (СВО), а также их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.93
-2.03 103.29
-1.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:20
ВСУ атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
16:06
Новую игровую комнату открыли в Луганской детской больнице
15:59
«Дети — это классно и приятно»: Артемий Лебедев посоветовал рожать даже 40-летним
15:46
Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте
15:31
Жизнь парализована: как ТЦК в Харькове стали кошмаром для местных жителей
15:10
В России откажутся от равномерной системы оплаты отопления. Что поменяется

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
«Задавайте больше вопросов»: МВД России призвало никому не доверять без проверки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год