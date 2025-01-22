Усовершенствование современных способов оплаты проезда — один из главных приоритетов стратегии развития московского транспорта. По мнению Мэра Москвы, это так же важно, как строительство станций метро или обновление подвижного состава. О том, как город внедряет инновационные решения в этой сфере, Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Еще 15 лет назад можно было простоять за билетом в кассу до 20 минут, особенно по утрам в начале месяца, когда на многих станциях метро случалось настоящее столпотворение. Сегодня же Москва — лидер по числу удобных способов оплаты проезда в городском транспорте. Можно пользоваться картой “Тройка”, банковской картой, биометрией, cистемой быстрых платежей, виртуальной “Тройкой”, картой москвича. При желании можно вообще не обращаться в кассу — пополнить транспортную карту онлайн или выбрать альтернативный платежный сервис», — написал Сергей Собянин.

Внедрение цифровых технологий выгодно не только пассажирам, но и городу. Ежегодно они позволяют экономить около 2,5 миллиарда рублей за счет сокращения расходов на печать билетов и чеков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый проект «Поддержка Москвы» начинает работу. Из разделов на его странице на портале mos.ru можно узнать, как столица помогает участникам специальной военной операции (СВО), а также их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.