Под каблуком Костенко? Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова

Подобные предложения футболисту поступали. И не раз.

Футболист Дмитрий Тарасов отказывается участвовать в реалити-шоу о выживании, которые, так уж вышло, что ведет его экс-супруга телеведущая Ольга Бузова. В соцсети он признался, что его не раз звали в популярные проекты со звездами, но из-за любимой жены Анастасии Костенко и четверых детей эти предложения он отклонял.

«Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — высказался спортсмен.

Помимо этого, он отметил, что мечтает о пятом ребенке. Но здесь ему нужно посоветоваться с женой.

Многие поклонники решили, что участвовать в реалити Тарасова не пускает супруга. Тем более, зная, какие скандалы возникают вокруг таких шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов рассказал о планах завести пятого ребенка.

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