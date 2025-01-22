Под каблуком Костенко? Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова
Дмитрий Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/tarasov23; 5-tv.ru
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Подобные предложения футболисту поступали. И не раз.
Футболист Дмитрий Тарасов отказывается участвовать в реалити-шоу о выживании, которые, так уж вышло, что ведет его экс-супруга телеведущая Ольга Бузова. В соцсети он признался, что его не раз звали в популярные проекты со звездами, но из-за любимой жены Анастасии Костенко и четверых детей эти предложения он отклонял.
«Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — высказался спортсмен.
Помимо этого, он отметил, что мечтает о пятом ребенке. Но здесь ему нужно посоветоваться с женой.
Многие поклонники решили, что участвовать в реалити Тарасова не пускает супруга. Тем более, зная, какие скандалы возникают вокруг таких шоу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов рассказал о планах завести пятого ребенка.
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