Под каблуком Костенко? Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Дмитрий Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/tarasov23; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Подобные предложения футболисту поступали. И не раз.

Футболист Дмитрий Тарасов отказывается участвовать в реалити-шоу о выживании, которые, так уж вышло, что ведет его экс-супруга телеведущая Ольга Бузова. В соцсети он признался, что его не раз звали в популярные проекты со звездами, но из-за любимой жены Анастасии Костенко и четверых детей эти предложения он отклонял.

«Так как нужно улетать из страны на долгое время, оставить семью и работу на длительные срок, пока не получается. Хотя честно, очень хотелось бы себя попробовать», — высказался спортсмен.

Помимо этого, он отметил, что мечтает о пятом ребенке. Но здесь ему нужно посоветоваться с женой.

Многие поклонники решили, что участвовать в реалити Тарасова не пускает супруга. Тем более, зная, какие скандалы возникают вокруг таких шоу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов рассказал о планах завести пятого ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Ольга Бузова
22 янв
У Ольги Бузовой новая любовь: почему теледива скрывает личность ухажера
15 янв
Новый роман Давы: певец больше не скрывает отношения с Мари Краймбрери
15 янв
«Это твои проблемы»: что Бузову отталкивает в ухажерах
14 янв
Проплакала весь концерт: Ольга Бузова рассказала об исполнении мечты
10 янв
«Мне все равно, кем он работает»: мать Бузовой о новом избраннике дочери
8 янв
Ольга Бузова наслаждается новогодними каникулами в компании таинственного «льва»
5 янв
«Ну мой»: Бузова похвасталась ухаживаниями от таинственного избранника
1 янв
«Лучше, чем тот!» — Пылаева пожелала мгновенного исполнения желаний в Новом году
28 дек
«Много раз обжигались»: Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами
25 дек
«Прекрасное время для женщины»: Ольга Бузова готовится к беременности
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
Под каблуком Костенко? Тарасов отказался участвовать в шоу, которые ведет Бузова
23:27
На корреспондента телеканала «78» напали во время съемок
23:23
«Не дают продохнуть»: кто такие душнилы и как с ними правильно общаться
23:06
«Очень плох»: Волочкова о состоянии своего отца после инсульта
22:49
Беременная невестка Валерии попала в больницу с подозрением на серьезный диагноз
22:30
Кинематографичное ограбление: работника банка задержали в аэропорту с 180 млн рублей

Сейчас читают

Урановые контрсанкции испортили санкции: топливо в США не идет, цены и риски растут
Трое перед камерами: беременная жена Саши Петрова впервые вышла в свет
Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год