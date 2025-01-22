«Надо согласовывать»: футболист Дмитрий Тарасов о планах завести пятого ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Футболист Дмитрий Тарасов: не против завести пятого ребенка

Дмитрий Тарасов хочет пятого ребенка

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Спортсмен откровенно поговорил с поклонниками о личной жизни.

Футболист Дмитрий Тарасов хочет пятого ребенка. Об этом он рассказал в личном блоге в социальной сети.

Поклонники спортсмена уверены, что он никогда не устанет от отцовства. Дмитрий часто делится в с подписчиками семейными буднями, а также подробностями своей личной жизни. Вместе с моделью Анастасией Костенко Тарасов воспитывает четырех детей. Подписчики задали Дмитрию интересующий многих вопрос — планирует ли пара пятого наследника?

Футболист разъяснил, что такие серьезные вопросы необходимо решать совместно со своей второй половинкой, а он может высказать только свою точку зрения. Поэтому Дмитрий отметил на видео свою жену и переадресовал вопрос ей.

«Такие вещи надо согласовывать с моей любимой. Она сейчас в отъезде. Но если спрашивать мое мнение, я не против, я только за. Так что, Анастасия Ярославовна, ответ за тобой», — прокомментировал Дмитрий.

Фото, видео: Instagram*/tarasov23; 5-tv.ru

Сейчас Тарасов и Костенко уже воспитывают двух дочек — шестилетнюю Милану и четырехлетнюю Еву, а также двух сыновей — трехлетнего Алексея и Ярослава, которому в феврале исполнится год.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Тарасов отказался от поцелуя с Костенко.

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