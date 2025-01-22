Путин: 2024 год стал достаточно успешным для экономики России

Прошедший год стал достаточно успешным для отечественной экономики. Такую оценку показателям в этой сфере дал президент РФ Владимир Путин в рамках первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам.

«В целом, <…> прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики», — констатировал он.

Глава государства указал на то, что ответственные, продуманные, а самое главное — совместные действия властей и делового сообщества положительно отразились на ключевых макроиндикаторах.

Путин также рассказал, что дефицит федерального бюджета страны составил 1,7% валового внутреннего продукта (ВВП), а это абсолютно приемлемый уровень, тем более что мировые экономики сейчас оказались в сложной ситуации. Например, в прошлом году бюджетный дефицит по отношению к ВВП в США и Франции составил 6,2%, в Италии — 3,8%, в Японии — 3,7%, а в Германии — 2,2%.