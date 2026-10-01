«Таких проблем, как в еврозоне, нет»: Путин о преодолении трудностей РФ

Власти России видят сложности страны, не отрицают их и рассчитывают справиться с ними.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Путин заявил, что Россия пройдет все имеющиеся сложности
Россия сможет преодолеть имеющиеся экономические сложности, в каких бы сферах промышленности они не возникали. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Говоря о состоянии экономики, Путин отметил сложную ситуацию в ряде отраслей европейских стран. В частности, он упомянул автомобильную промышленность, металлургию, химию и фармацевтику.
«Автомобильная промышленность, ну где она? Глубокий кризис. Где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются», — сказал президент.
Путин также отметил, что Россия сталкивается со своими экономическими трудностями, но не считает их аналогичными проблемам еврозоны.
«Да, у нас есть свои сложности, но таких проблем, как в еврозоне, нет, ну, я уже говорил по состоянию финансов», — заявил глава государства.
В завершение президент подчеркнул, что российские власти видят существующие сложности и рассчитывают их преодолеть.
«Так что да, сложности есть, мы их видим, мы их пройдем», — сказал Путин.
С 28 сентября по 1 октября 2026 года состоится XXIII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главная тема форума сформулирована как «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
«Валдай» ведет свою историю с 2004 года — свое название клуб получил по месту первой конференции, прошедшей в Великом Новгороде рядом с озером Валдай.
За годы работы клуб заслужил высокую оценку интеллектуального потенциала как в России, так и за ее пределами. В его мероприятиях за все время приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.
Традиционно с участниками ежегодных заседаний клуба встречается президент России Владимир Путин — эта практика существует с момента основания «Валдая».
Начиная с 2014 года клуб отошел от формата «рассказа миру о России» и переключился на практико-ориентированную работу: формирование глобальной повестки дня, а также квалифицированную и объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание прошло в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. Тогда Владимир Путин в своем выступлении и последующей дискуссии затронул формирование нового миропорядка, отношения России с США, Китаем и Индией, а также поделился мнением о конфликте на Украине.
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