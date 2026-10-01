«Дешево, сердито и качественно»: Путин о преимуществе китайских автомобилей

Путин о преимуществе китайских автомобилей: дешево, сердито и качественно

Китайские автомобиле дешевые и качественные. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Сначала Путин отметил, что автомобильная промышленность европейских стран переживает сложный период, а предприятия закрываются.

«Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», — сказал президент.

По словам Путина, если китайское производство считают избыточным, европейским производителям следует конкурировать за счет стоимости и качества своей продукции.

«Если рынок берет, покупает, ну, делайте свои машины тогда дешевле и качественнее. Все всегда нам говорили, нас учили всегда: рынок все определяет, рынок все расставит по своим местам, ну вот он расставил — покупайте, дешево и сердито, и качественно», — заявил глава государства.

На вопрос о том, будут ли все россияне ездить на китайских автомобилях, Путин ответил, что они уже получили широкое распространение.

«Мы уже ездим на китайских машинах», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что Россия не вводит административных ограничений на взаимодействие с китайскими производителями.

«Только в отличие от всего остального, цивилизованного так называемого мира, мы не идем по пути административных ограничений и санкций. Мы договариваемся», — заявил глава государства.

Президент также рассказал о взаимодействии с китайскими партнерами в сфере торговли.

«Вот с китайскими друзьями мы ищем возможности увеличения их импорта на наш рынок. И что вы знаете, что любопытно, значит, мы видим отдачу, видим эффект», — сказал Путин.

По его словам, доля российских промышленных товаров на китайском рынке увеличивается. Аналогичный подход, отметил президент, Россия применяет в диалоге с Индией.

«Когда есть диалог позитивный и желание найти решение, мы всегда добиваемся этого», — заключил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе пленарной сессии отметил, что его внуки учат китайский язык.

Президент отметил, что они с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзинпином понимают друг друга даже без перевода. И пошутил, что скоро в общении на китайском ему будут помогать внуки.

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