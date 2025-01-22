Глава «Росатома» Лихачев проинспектировал Ленинградскую АЭС

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Возводятся два новых энергоблока, которые обеспечат регион светом и теплом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Rosatom; 5-tv.ru

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Сооружение новой очереди Ленинградской АЭС проинспектировал глава «Росатома». Алексей Лихачев посетил строительную площадку, где уже полностью готов фундамент.

Запуск уже седьмого энергоблока станции запланирован на 2030 год, позже заработает еще один - восьмой. Они не только полностью обеспечат жителей региона светом и теплом, но и позволят создать новые энергоемкие производства.

Ленинградская АЭС - одна из крупнейших в России и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов.

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