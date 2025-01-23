«Приводит к госпитализациям и смертям»: в России стало больше пациентов с ОРВИ

Вероятно, к этому привела мутация свиного гриппа.

Жители России стали чаще болеть гриппом и другими формами ОРВИ. Эти данные предоставил НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. А из отчета Роспотребнадзора стало известно, что за прошедшую неделю в 27 регионах страны количество госпитализаций с ОРВИ выросло на 30%.

К такой статистике, вероятно, привела мутация свиного гриппа. Такое мнение высказал внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья Андрей Продеус.

«Факт мутации вируса в первую очередь негативно отражается на людях с ослабленным иммунитетом и тех, кто своевременно не прошел вакцинацию. Это приводит к их госпитализации и смертям», — отметил врач.

С начала 2025 года зафиксированы смерти от свиного гриппа в Забайкальском крае и Воронежской области.

Терапевт Валентина Байдина отметила, что к ослаблению иммунитета приводит злоупотребление алкоголем и вредной пищей, отсутствие физическое активности, непостоянство погоды, нехватка витаминов и солнечного света.

Самый высокий риск госпитализации с ОРВИ и летального исхода у детей, пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний, подчеркнула эксперт. Им необходимо проходить вакцинацию.

Важно вовремя обращаться за медицинской помощью. В противном случае не получится избежать тяжелого лечения, а в некоторых случаях — летального исхода.

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