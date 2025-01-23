Не покроется льдом: как разморозить накопительную часть пенсии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Экономист Подольская: накопительную пенсию можно разморозить переводом в ПДС

Не покроется льдом: как разморозить накопительную часть пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Перевести денежные средства можно дистанционно.

Разморозить накопительную пенсию можно, переведя средства в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом РИА Новости рассказала экономист Татьяна Подольская.

«Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет „разморозить“ эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, с данной программой работают негосударственные пенсионные фонды, которые имеют статус операторов ПДС. Перевести накопительную часть пенсии можно дистанционно. Например, через сайты пенсионных фондом, Госуслуги, онлайн-приложения банков и в их отделениях. Главное, чтобы пенсионные фонды работали с вашим банком.

Подольская отметила, что получить накопления можно через 15 лет после подписания договора. Но есть возрастное ограничение: женщина должна быть не младше 55 лет, а мужчина — 60-ти.

Экономист подчеркнула, что деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Кроме того, ежегодно выплачивается налоговый вычет до 52 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянкам зачтут в пенсионный стаж отпуск по уходу за ребенком.

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