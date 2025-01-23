Тоже работа: россиянкам зачтут в пенсионный стаж отпуск по уходу за ребенком

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В страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Подоксенов; 5-tv.ru

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Законопроект Минтруда отменит ограничения по количеству засчитываемых лет.

В России хотят принять закон, который позволит увеличить пенсии многодетных родителей! Его подготовил Минтруд по поручению президента Владимира Путина.

Новая норма предлагает учитывать в страховом стаже женщины все периоды отпуска по уходу за ребенком. Раньше фиксировали максимум шесть лет, теперь же этот срок будет не ограничен. Кроме того, для россиянок, удостоеных звания «Мать-героиня» хотят ввести ежемесячные выплаты на уровне Героев труда.

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