Сильный пожар разгорелся после взрывов на энергообъектах Украины

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Под удар беспилотников попала инфраструктура в одном из районов Запорожья.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Мощные взрывы прогремели этой ночью на энергетических объектах Украины. Под удар беспилотников попала инфраструктура в одном из районов Запорожья. Жители сообщают о сильных пожарах в местах попадания.

По предварительной информации, из строя выведена подстанция, из-за чего без электричества остались стратегически важные военные и промышленные предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с применением четырех беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации населенного пункта в Telegram-канале.

В результате нападения пострадавших и разрушений нет. Возгораний тоже не последовало. Как уточнил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с ТАСС, целью атак украинских дронов была не ЗАЭС, а гражданская инфраструктура Энергодара. Беспилотники заметили в нескольких частях города: в районах водоканала, набережной и возле магазина «Грошик».

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