«Заказал»: жертва P. Diddy заявила о его признании в убийстве 2Pac

Потерпевшая утверждает, что рэпер угрожал ей рабством.

Рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, сознался в убийстве исполнителя 2Pac (Тупак Шакур). Об этом заявила жертва медиамагната, который изнасиловал ее за такое обвинения, Эшли Пархэм в беседе с NewsNation.

В 2018 году Пархэм разговорилась в баре с другом рэпера Шейном Пирсом, который хвалился посетителям знакомством со звездой. В какой-то момент мужчина позвонил исполнителю по FaceTime. Во время разговора Пархэм заявила, что считает P. Diddy причастным к гибели 2Pac. В ответ рэпер пообещал отомстить. Так, спустя месяц после этого случая Пирс позвонил девушке с просьбой помочь с лекарствами. Однако Пархэм ждал на пороге P. Diddy. Тогда он изнасиловал девушку.

При этом P. Diddу угрожал Пархэм рабством. Он также признался, что «заказал» Тупака». Говоря это, отметила жертва, рэпер будто хвастался.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский рэпер Канье Уэст избегает возвращения в США из-за скандала с P.Diddy.