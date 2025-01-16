«Канье в ужасе»: рэпер избегает возвращения в США из-за скандала с P.Diddy

Певец предпочитает оставаться за границей, пока бушуют пожары в Лос-Анджелесе, где живут его дети.

Американский рэпер Канье Уэст подвергся сильной критике за то, что, несмотря на бушующие пожары в Лос-Анджелесе, где живут его дети, не вернулся в США. Вместе с матерью они были вынуждены эвакуироваться из-за угрозы. Впрочем, ситуация сложнее, чем кажется. Рэпер не появлялся в стране уже более 100 дней и не планирует возвращаться. Причина такого решения исполнителя — P. Diddy. Об этом говорит инсайдер RadarOnline.

Канье настолько не хочет быть вовлеченным в нашумевший скандал, связанный с арестом продюсера, что предпочитает оставаться за границей. За последние месяцы вместе с женой Бьянкой Ценсори музыкант посетил Японию, Китай, а также отдыхал на Мальдивах и в Арабских Эмиратах. На родине его ждут судебные иски, поэтому он решил не возвращаться. Так считает инсайдер.

«Канье в ужасе из-за всей этой ситуации с Дидди», — говорит источник журналистов.

Бывшему мужу Кардашьян точно не хочется повторить судьбу арестованного коллеги, поэтому держаться подальше от США для него — не самый плохой вариант. Предположительно, что в настоящее время Канье и Бьянка проживают в Токио.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, состоится ли концерт Канье Уэста в России.