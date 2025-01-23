Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи

Все представители семейной монархии Великобритании считают ее идеальным кандидатом на эту роль.

Супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон в ближайшем будущем может стать основным лицом королевской семьи. Об этом сообщил анонимный источник In Touch Weekly.

Стало известно, что после объявлении Кэтрин о ремиссии 14 января все представители британской королевской семьи посчитали ее лучшим претендентом на данную кандидатуру. Также все, в том числе Карл III, болеющий раком, и королева Камилла, полагают, что Кэтрин станет возможностью улучшить репутацию монархии, которая страдала из-за многоженства скандалов.

Кейт не высказывалась по этому поводу, но, вероятно, она не против. Миддлтон готовится к серьезным изменениям в жизни, включая финансовую ее составляющую. Человек из окружения жены Уильяма поделился тем, что по мнению женщины, семье пора сосредоточится на важных аспектах собственного бюджета и начать жить скромнее.

Принцесса начала демонстрировать открытость публично. В прошлом году она выложила видеообращение, в котором честно поделилась подробностями заболевания. Кэтрин уверена, что ее близкие тоже должны стараться быть ближе к людям.

В марте прошлого года у Кейт было обнаружено онкологическое заболевание. Миддлтон избегала публичности и решила оставаться наедине с семьей, занявшись здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон с семьей отправилась на горнолыжный курорт.