Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 234 0

Кейт Миддлтон станет лицом королевской семьи

Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все представители семейной монархии Великобритании считают ее идеальным кандидатом на эту роль.

Супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон в ближайшем будущем может стать основным лицом королевской семьи. Об этом сообщил анонимный источник In Touch Weekly.

Стало известно, что после объявлении Кэтрин о ремиссии 14 января все представители британской королевской семьи посчитали ее лучшим претендентом на данную кандидатуру. Также все, в том числе Карл III, болеющий раком, и королева Камилла, полагают, что Кэтрин станет возможностью улучшить репутацию монархии, которая страдала из-за многоженства скандалов.

Кейт не высказывалась по этому поводу, но, вероятно, она не против. Миддлтон готовится к серьезным изменениям в жизни, включая финансовую ее составляющую. Человек из окружения жены Уильяма поделился тем, что по мнению женщины, семье пора сосредоточится на важных аспектах собственного бюджета и начать жить скромнее.

Принцесса начала демонстрировать открытость публично. В прошлом году она выложила видеообращение, в котором честно поделилась подробностями заболевания. Кэтрин уверена, что ее близкие тоже должны стараться быть ближе к людям.

В марте прошлого года у Кейт было обнаружено онкологическое заболевание. Миддлтон избегала публичности и решила оставаться наедине с семьей, занявшись здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миддлтон с семьей отправилась на горнолыжный курорт.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Собака стала студентом Самарского государственного института культуры
23:58
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом выросло до 10
23:42
Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
23:22
Улучшит репутацию: выяснилось, кто станет первым лицом британской королевской семьи
23:05
«Чтобы не сравнивали со мной»: внучка Долиной хочет взять псевдоним
22:49
Деми Мур впервые за полувековую карьеру номинирована на премию «Оскар»

Сейчас читают

Жена Макрона — мужчина? Журналистка из США пообещала опубликовать доказательства
«Внутреннее сосредоточение»: стилист Байрамов ответил, почему не нужно бояться года Отшельника
«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год