Трамп заявил о желании «немедленно» встретиться с Путиным

Американский лидер настаивает на готовности Владимира Зеленского заключить сделку по украинскому конфликту.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет «немедленно» встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи он также выразил желание работать над сокращением ядерного вооружения. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.



Прежде Трамп указывал на готовность лидера киевского режима Владимира Зеленского к заключению сделки. Политик подчеркивал, что военное противостояние никогда бы не началось, если бы у власти находился он. И возлагал именно на Москву решающую роль в урегулировании ситуации. По словам американского президента, он слышал, что Путин тоже «хотел бы его видеть».

Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января, церемония инаугурации состоялась в Капитолии. В ходе предвыборной кампании он не раз поднимал тему спецоперации и высказывал надежду добиться успеха в урегулировании в ближайшие полгода. Россия отвечала готовностью выслушать предложения, но пока контактов по этому вопросу не было. Путин также заявлял, что если встреча состоится, ему будет о чем поговорить с Трампом.

Ранее 5-tv.ru писал об инициативе президента США по сокращению ядерных арсеналов своей страны, Китая и России.