Хиты SНАМАN и Газманова могут добавить в школьную программу по музыке

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Уже создана экспертная группа, которая буде отвечать за внесение изменений в программу.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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В репертуаре школьных уроков музыки могут появиться композиции SНАМАN и Олега Газманова. В Минпросвещения решили кардинально пересмотреть существующую программу. Ее хотят сделать современной, а главное — интересной для учеников.

В ведомстве отметили, что сейчас многие школьники попросту не воспринимают «музыку» серьезно. Хотя это такой же обязательный предмет, как русский язык и математика.

Одной из важных задач обновленной программы станет воспитание патриотизма и любви к родине. Среди всего многообразия песен выберут лучшие — как для хорового пения, так и для сольного исполнения.

Отвечать за подбор будет группа экспертов. В нее войдут, например, дирижер Валерий Гергиев и оперный певец Ильдар Абдразаков. А еще — представители Института им. Щукина и академии им. Гнесиных.

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