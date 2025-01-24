«Нажала ручной тормоз»: Венгрия потеряла 19 млрд евро из-за санкций ЕС против РФ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Премьер-министр страны Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине.

Венгрия потеряла около 19 миллиардов евро из-за санкций Евросоюза (ЕС) против РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Если мы посмотрим на цифры за последние три года, то увидим, что Венгрия потеряла из-за санкций около 19 миллиардов евро», — сообщил Орбан.

По его словам, именно по этой причине Венгрия «нажала ручной тормоз», когда встал вопрос о продлении санкций. Премьер-министр обратился к другим европейским лидерам и сказал, что «так больше продолжаться не может».

Орбан считает, что ЕС может продлить против России санкции только в том случае, если Украина выполнит три условия: восстановит транзит российского газа в страны Европы, прекратит провокации на трубопроводе «Турецкий поток», а также перестанет угрожать транзиту нефти.

Евросоюз должен еще раз внимательно обсудить вопрос о том, нужно ли придерживаться санкционной политики. Ведь данные меры приносит лишь вред, заключил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему форум в Давосе завершился для Европы ничем.

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