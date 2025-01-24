Выхлоп на цент: почему форум в Давосе завершился для Европы ничем

Кстати, главные мировые экономические вопросы в эти дни должны были обсуждаться в Давосе. По крайней мере, именно для этого туда каждый год приезжают политики, чиновники и крупнейшие бизнесмены. Но, как оказалось, не в этот раз.

Теперь главная тема — как жить с Трампом, что будет с Украиной и Ближним Востоком. Но делать прогнозы с таким хозяином Белого дома, как считает обозреватель «Известий» Павел Матвеев — дело неблагодарное.

Новый «старый» президент США в этой дистанционной речи в целом не стеснялся. А что ему терять, если Европа сама раскрыла рты в ожидании заморского гуру?

«Мое послание мировому бизнесу очень простое: производите свою продукцию в Америке, и мы предоставим вам одни из самых низких налогов среди всех стран мира. // Но если вы не производите свою продукцию в Америке, то вам придется заплатить пошлину, которая направит сотни миллиардов и даже триллионы долларов в нашу казну для укрепления экономики и погашения долга».

В общем и целом, Трамп пообещал всему миру (кроме США) небо с овчинку. Общий тон — «папа снова дома», и он будет делать то, что считает нужным. Вот что интересно нам, кстати.

«Я собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Честно говоря, удивлен, что вы не сделали этого до выборов. Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась — немедленно. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть», — сказал Трамп.

На волне ошеломляющего президентства Трампа звучит угрожающе. И про нефть, и про газ, и про пошлины, и про санкции в адрес России.

Впрочем, Трамп тертый калач, его кредо — «я сейчас что-нибудь скажу, а там посмотрим». Это знают и в Кремле.

«Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам, ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы. Мы остаемся готовы к диалогу. Об этом президент Путин неоднократно говорил, к равноправному диалогу, к взаимно уважительному диалогу», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков, кстати, намекнул Трампу, что грядет годовщина окончания Великой Отечественной — напрямую не приглашал, но просто напомнил — мол, никто не возразит, если он тоже отпразднует. А в нашем МИДе сказали — удивятся, если Трамп новыми санкциями возьмет на себя наследие Байдена. Которого сам же накануне вечером назвал сволочью.

«Уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации и исправлять», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

А что же в программе саммита? Здесь и обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, и дискуссия о новых вызовах, и ситуация в Сирии и опять — Путин, Путин, Путин.

«Я не хочу умолять Владимира Путина сесть за стол переговоров. Я хочу, чтобы он умолял нас, умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров и обсудить, как положить конец этой войне», — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Хотеть не вредно. Интересно посмотреть на фактический выхлоп от этих «хотелок». Новых идей пока не видно. И пока не появился Трамп, на экономическом форуме об экономике вообще почти не говорили.