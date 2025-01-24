Кузница кадров: Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Президент РФ вместе с ректором вуза осмотрели экспозицию музея истории МГУ.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением вузу ордена «За доблестный труд». Глава государства сегодня посетил вуз и вручил орден ректору МГУ Виктору Садовничему.

Главный вуз страны был награжден в конце прошлого года за свой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие российской науки и образования. Путин, выступя сегодня перед коллективом вуза, отметил, что МГУ занимает лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования и задает тон развитию этой сферы.

«Для сотрудников университета, его студентов, аспирантов, воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность. Поэтому так важно обязательно приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета», — сказал Владимир Путин.

Призедент в заключение добавил, что МГУ есть и продолжит быть главной кузницей кадров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Ранее сегодня Владимир Путин и Виктор Садовничий осмотрели экспозицию музея истории МГУ в Фундаментальной библиотеке университета. Ректор вуза показал президенту главные реликвии высшего учебного заведения. 

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