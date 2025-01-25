Главу минздрава Камчатки уволили после скандала из-за вспышки гепатита

Заразились 36 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале сообщил, что снял с должности главу регионального Минздрава Александра Гашкова.

«Состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края», — написал глава региона.

Увольнение Солодова последовало вскоре после скандала в местном онкологическом диспансере, 36 пациентов заболели гепатитом B и C. Началось эпидемиологическое расследование, также был издан приказ о проведении внеплановых проверок санитарно-эпидемиологического режима во всех медицинских учреждениях края.

В кабинете компьютерной томографии в онкодиспансере были выявлены множественные нарушения санитарных норм. Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть кабинет на месяц.

Позднее стало известно, что нарушения устранены, все требования Роспотребнадзора выполнены — кабинет может вновь открыться уже 27 января.