Путин предложил Трампу встретиться и «поговорить спокойно»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 249 0

Путин: нам лучше встретиться и поговорить с Трампом

Путин предложил Трампу встретиться и «поговорить спокойно»

Фото: AP/ТАСС

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Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с американскими властям

Москва в настоящее время — как и прежде — готова к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент Владимир Путин, назвавший своего американского коллегу умным и прагматичным лидером. Об этом российский лидер сказал тележурналисту Павлу Зарубину.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — считает глава государства.

Также Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с американскими властями — администрация Джо Байдена в свое время сама отказалась от контактов с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп в интервью телеканалу Fox news пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время.

Также Трамп заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным.

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