В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 63 0

Песков назвал недружественной позицию Японии в отношении России

В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Токио снова заговорили о заключении мирного договора с Москвой.

Политика Японии по отношению к России остается откровенно недружественной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства ТАСС.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — сказал он.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исибы. Тот заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

Аналогичную мысль Исиба озвучивал в ноябре 2024 года. По его словам, отношения между государствами находятся «в тяжелом состоянии». При этом отметил, что Япония продолжит курс на заключение мирного договора.

После того, как Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в ответ на это прекращает ведение переговоров с Токио о подписании мирного договора. И выходит из диалога о налаживании хозяйственной деятельности на южных Курилах. Кроме того, были отменены безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Японией были введены санкции против 11 физических и 29 юридических лиц из России.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Собирается раскрыть все тайны»: Мелания Трамп снимет фильм о жизни в Белом доме
11:11
«Я думала, они закрытые»: что повлияло на мнение мексиканской звезды о России
11:00
Су-34 нанес удар по военной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:46
Город для жаждущих знаний: какие шансы дает студентам Москва
10:35
В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России
10:19
«Источники бактерий»: как правильно хранить еду в холодильнике

Сейчас читают

Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год