Премьер Японии подтвердил намерения работать над мирным договором с Россией

Токио нацелен на заключение мирного договора с Россией после разрешения разногласий. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на открывшейся сессии парламента, текст приводит газета Nikkei.

«Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но наша страна по-прежнему привержена решению территориального вопроса и заключению мирного договора», — сказал он.

Исиба ранее уже озвучивал подобную мысль в обращении к законодателям в ноябре 2024 года.

МИД РФ 20 января заявлял, что Россия рассматривает возможность восстановления отношений с Японией в случае ее отказа от недружественных действий в сторону нашей страны.

На протяжении долгих лет отношения Москвы и Токио осложняются отсутствием мирного договора. После окончания Второй мировой войны, где японская сторона выступала за Германию, соответствующий документ так и не был подписан.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, согласной которой Россия соглашалась рассмотреть передачу Хабомаи и Шикотана Токио, однако для этого нужно было заключить мирный договор. Про передачу островов Кунашир и Итуруп речи не шло.

При этом японская сторона все еще стремилась получить все острова Курильской гряды. Стороны так и не смогли найти понимание и достигнуть компромисса в этом вопросе.

После того, как Япония присоединилась к санкциям против России из-за ситуации на Украине, МИД РФ заявил, что Москва в ответ на это прекращает ведение переговоров с Токио о подписании мирного договора и выходит из диалога о налаживании хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Кроме того, были отменены безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США хотят прекращения украинского конфликта на стабильной основе. Новый глава Госдепа заявил, что переговоры по Украине будут сложными и каждой стороне «придется идти на уступки».