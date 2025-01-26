Йоханссон научила дочь общению с назойливыми ухажерами

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Наследнице актрисы Роуз всего десять лет, но проблема уже актуальна.

Йоханссон научила дочь общению с назойливыми ухажерами

Фото: picture alliance/Juan Carlos R/ТАСС

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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон научила десятилетнюю дочь Роуз общению с назойливыми парнями. Звезда поделилась историей в эфире американского телешоу.

Йоханссон вспомнила, как накануне Роуз рассказала ей о мальчике, который ей разонравился. Проблема была в том, что сама девочка по-прежнему интересовала юного ухажера. При этом десятилетняя сердцеедка начала просто избегать его. Вот тут звездная мама и решила дать дочери совет.

«Я познакомила ее с „концепцией призрака“… Когда тебя превращают как будто в призрака — это просто кошмарно. Ты остаешься без ответов и постоянно думаешь, что что-то сделал не так. Это может преследовать тебя годами!» — пояснила Йоханссон.

Актриса попыталась убедить дочь, что такой метод — не лучший и, возможно, ей стоит поговорить с мальчиком, чтобы все ему объяснить.

У Скарлетт Йоханссон двое детей: в браке с французским бизнесменом Роменом Дориаком родилась дочь Роуз (сейчас ей десять лет), а в браке со сценаристом Колином Джостом — сын Космо (ему три года).

Ранее 5-tv.ru писал, как Скарлетт Йоханссон сделала неидеальную фигуру своим достоинством.

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