Срок следствия по делу Смольянинова* продлен

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

СК РФ известно о местонахождении актера-иноагента.

Срок действия по делу Смольянинова* продлен

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Срок следствия по уголовному делу актера Артура Смольянинова* был продлен на три месяца. Соответствующие сведения содержатся в судебных материалах — ними ознакомились журналисты ТАСС.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемого Смольянинова продлен еще на три месяца, то есть до 26 апреля 2025 года. Решение об объявлении Смольянинова в международный розыск, по мнению защиты, является формальным, так как ГСУ СК РФ известно о его местонахождении», — публикует данные агентство.

Дело Смольянинова

В конце октября прошлого года артист был заочно арестован. Смольянинова обвиняют по статье 282 части 2 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), а также по статье 207.3 части 2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

В ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом в январе этого года выяснилось, что Смольянинов хочет получить гражданство Украины для себя и всей своей семьи. Он также пообещал сделать для жителей Незалежной все, что «от него зависит».

До этого в беседе с украинской прессой актер дал понять, что ему все равно на то, что станет с Россией. В 2023 году Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае того же года он был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* на 48 тысяч рублей.

* — признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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