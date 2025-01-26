Партнер номер один: как развивается дружба России и Китая

Эфирная новость 31 0

Товарооборот между РФ и КНР достигает 250 миллиардов долларов по итогам года

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Текущий год будет очень важным для обоих государств.

С самого начала СВО и волны санкций против нас проявился один фактор, который позволяет уверенно довести спецоперацию до победы — география. Наша страна — самая большая в мире. У нас много соседей и много друзей. Один Китай чего стоит.

КНР — торговый партнер номер один для России. Основной покупатель российских углеводородов, тех самых, что под санкциями, но Китаю до этого нет дела. Китай мыслит не годами, а эпохами. В 2018 году мы радовались, что товарооборот достиг в 100 миллиардов долларов. Но вот уже в 2023 году объемы перевалили за 200 миллиардам, а по итогам 2024 года будет под 250, и обороты только нарастают. Но главное — сохраняется совершенно особенная атмосфера контактов на высшем уровне.

2025 год будет очень важным для обоих государств. И они, и мы празднуем 80-летие Победы во Второй мировой. В мае на наш парад в Москву приедет председатель КНР. В сентябре на парад в Пекин — президент России. Кроме того, 2024-й и 2025-й — перекрестные годы культуры.

Один совместный проект особенно интересен — картина «Красный Шелк». Захватывающий детектив, съемки которого проходили и в России, и в Китае. О работе над ним министр культуры рассказывала президенту лично. Сценарий вдохновлен реальной историей о том, как съезд компартии Китая в первый и последний раз проходил за пределами Китая, под Москвой. И как его пыталась сорвать западная разведка. Совсем скоро компания «НМГ кинопрокат» выпустит картину на большие экраны.

Декорации остросюжетного экшн-детектива показывают, что связи наших двух стран теснее, чем кажется и тема, как никогда актуальна, как тогда пытались рассорить две крупнейшие державы континента так и сейчас — это их задача номер один. Но пока, будем честными, получается из рук вон плохо. Даже наоборот. Связи только крепнут.

«Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры», — сказал Владимир Путин во время видеоконференции с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 20...

Последние новости

5:31
«Он как светлячок»: российские артисты поздравили Харатьяна с 65-летием
5:09
Новая реальность: главы ведущих мировых корпораций не приехали на форум в Давосе
4:47
«Оскар» Борисову: Америка упивается избитыми клише о русских
4:25
Партнер номер один: как развивается дружба России и Китая
4:03
Успешное наступление: ВС РФ расширяют плацдарм к северу от Красного Лимана
3:41
Прощупывание позиций: Трамп действует старым методом в отношениях с РФ

Сейчас читают

Шунт или стент: как сегодня борются с атеросклерозом и какой метод лучше
Лариса Рубальская мечтает спеть дуэтом с Niletto: «Я влюбилась»
«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год