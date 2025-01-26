Университет продолжает развиваться: МГУ отпраздновал 270 лет с момента основания

Эфирная новость 24 0

МГУ отпраздновал 270 лет с момента основания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня рядом с историческим зданием на Воробьевых горах строится «инновационная долина».

Флагман отечественной науки и высшего образования! МГУ отмечает в этом году юбилей — 270 лет с момента основания. У нас и День студента из-за этого в январе!

При этом Университет продолжает развиваться, рядом с историческим зданием на Воробьевых горах строится «инновационная долина».

А еще есть необходимость в новом кампусе. Эту тему как раз обсуждали на заседании попечительского совета, где президент процитировал слова профессора-славянофила Шевырева, написанные к другому юбилею МГУ в период Крымской войны, но звучащие как никогда актуально.

«Завистники сил наших думают принести нам вред своей враждой. Нет, они принесут нам пользу, заставив нас узнавать и разрабатывать силы нашей земли, нашего неизмеримого Отечества. Задача русских университетов в этом деле есть задача великая, святая, неистощимая». Очень правильные, актуальные для сегодняшнего дня слова», — сказал Владимир Путин.

Вообще же, русские университеты — понятие, которое следует толковать шире, чем ВУЗы географически расположенные в России. Речь о всем духовном, интеллектуальном пространстве Русского мира.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:09
Чистым песком засыпят пострадавшие от разлива мазута пляжи на Черном море
6:52
В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении коронавируса
6:33
Вспышка гепатита, угроза эпидемии: названы нарушения в работе краевого онкоцентра на Камчатке
6:15
Университет продолжает развиваться: МГУ отпраздновал 270 лет с момента основания
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
5:31
«Он как светлячок»: российские артисты поздравили Харатьяна с 65-летием

Сейчас читают

Сотрудник МЧС едва не погиб при пожаре на Канареечной улице в Петербурге
«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год