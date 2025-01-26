Тела 56 человек нашли в десятках тайных захоронений в Мексике

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

CBS News: тела 56 человек нашли в тайных захоронениях в Мексике

Тела почти 60 человек нашли в десятках тайных захоронений в Мексике

Фото: www.globallookpress.com/Rainer Jensen

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Останки направлены в судебно-медицинскую лабораторию.

Десятки тайных захоронений нашли в мексиканском муниципалитете Касас-Грандес, из них извлекли останки 56 человек. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на прокуратуру.

Захоронения находятся неподалеку от границы с США в районе Эль-Вилли, который контролируется преступной организацией «Ла Линеа» — одним из вооруженных отделений картеля Хуарес, действующего на границе.

Останки направлены в судебно-медицинскую лабораторию для определения времени и причины смерти. Прокуратура намерена установить личности жертв.

Как уточняется, массовые захоронения — не редкость в Мексике, особенно в районах, которые охвачены насилием. Так, свыше 345 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Только в декабре 2024 года были обнаружены тела 12 человек в северном штате Чиуауа.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщину и двух ее детей зарезали в Марий Эл. Особо тяжкое преступление произошло в квартире жилого дома города Звенигово. Подозреваемого задержали.

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