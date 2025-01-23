Трамп: Украина готова заключить сделку по урегулированию конфликта

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Но президент США считает, что разрешение ситуации в большей степени зависит от России.

Украина «готова заключить сделку» по урегулированию конфликта

Фото: Reuters/Carlos Barria

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Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — сказал американский лидер, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом он считает, что урегулирование конфликта на данный момент полностью зависит от России. Глава США снова выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что при его руководстве не возникало подобных конфликтов и не было даже «разговоров о таком сценарии». Он в очередной раз отметил, что считает конфликт ненужным и готов способствовать его завершению.

В ходе форума президент США также объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП. По словам Трампа, многие члены альянса на протяжении долгого времени не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он не настоял на соблюдении такого показателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп дал первое интервью в качестве 47-го президента США.

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