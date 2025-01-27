Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

По предварительным данным за действующего главу страны проголосовало 86,82% избирателей. Итоги будут подведены 3 февраля.

В Белоруссии на выборах президента 86,82% избирателей проголосовали за действующего лидера страны Александра Лукашенко. Предварительные итоги озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на брифинге в инфоцентре ЦИК.

«Мы избрали президента», — сообщил глава комиссии.

Прочие голоса были распределены следующим образом: Сергей Сыранков — 3,21%, Олег Гайдукевич — 2,02%, Анна Канопацкая — 1,86% и Александр Хижняк — 1,74%. Против всех проголосовало 3,60% избирателей. Глава ЦИК отметил, что на данный момент обработано 100% бюллетеней. Для того чтобы подвести итоги выборов, необходимо будет проанализировать также недействительные бюллетени.

«Посмотрим, пока мы не напрягали комиссии, потому что подсчет ведется, они по районам, по областям должны передать всю информацию, первичные документы и так далее», — добавил Карпенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что итоги выборов президента Белоруссии будут подведены 3 февраля. Законодательство отводит на процесс подсчета голосов десять дней.