«Пока не припрет, не идем к врачу»: Сабина Пантус пропустила первые симптомы рака

В сентябре 2024 года у профайлера обнаружили опухоль.

Профайлер Сабина Пантус рассказала, что, если терпеть боль и не обращаться к врачу, можно пропустить первые симптомы рака. Не игнорировать тревожные признаки эксперт призвала в эфире федерального канала.

В сентябре минувшего года у Пантус обнаружили раковую опухоль в миндалинах. Все начиналось с боли в горле, от которой не спасали никакие препараты. Профайлер хоть и страдала ангиной с детства, все же начала беспокоиться, когда очередной антибиотик не дал результатов.

«Я несколько месяцев лечила ангину. Первые симптомы появились в мае: у меня начали болеть лимфоузлы. Ну что? Никогда не воспалялось горло? Самолечением занималась. Воспаляется, начинает болеть, но я с детства жила с ангинами», — рассказала Пантус.

Когда она обратилась к врачу, пришлось даже настаивать на взятии анализов. Исходя из результатов стало ясно: у женщины рак. К счастью, Пантус сразу легла на операцию и начала курс химиотерапии.

«На момент, когда я обратилась, была третья стадия плоскоклеточной карциномы. Это то, что распространяется со скоростью звука», — поделилась деталями профайлер.

Пантус отметила, что период лечения был очень сложным. Принять другую себя — тяжелое испытание. Одно из последствий перенесенной операции — неконтролируемое слюноотделение, а из-за химиотерапии девушка лишилась волос. Тем не менее Пантус не падает духом и с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.

Профайлер подчеркнула тревожную тенденцию: с ней в палате лежало множество людей, которым не было и 40 лет.

«Рак молодеет. Мы игнорируем любой дискомфорт, привыкли терпеть. Пока не припрет, мы не идем к врачу», — заявила Сабина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что профайлер Сабина Пантус узнала о страшном диагнозе.