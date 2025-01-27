Новые детали освобождения Великой Новоселки. В полном окружении там оказались полторы тысячи военных ВСУ, а также наемники из Польши, Грузии и еще нескольких стран. Сдаваться они не планировали, но были застигнуты врасплох стремительными действиями наших штурмовых отрядов. В итоге враг понес колоссальные потери в технике и живой силе.

И пал последний крупный и хорошо укрепленный рубеж ВСУ на южно-донецком направлении. Хроника освобождения стратегически важного населенного пункта — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Над Великой Новоселкой развевается российский триколор. Последний крупный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении пал. Территория полностью под контролем нашей армии.

Первые сообщения о том, что гарнизон врага окружен, появились несколько дней назад. После полного блокирования, наша армия сомкнула фланги, разделила город на части — северную и южную. Одни двигались из Времьевки, другие — с противоположной стороны, замкнули кольцо и перекрыли врагу любые возможные пути отхода. Началась зачистка.

Ситуация развивалась стремительно. После плотного артиллерийского налет на позиции врага наши бойцы выдвинулись вперед, буквально ворвались в окруженные кварталы.

Великая Новоселка — один из ключевых населенных пунктов, с территории которого враг начинал свое наступление летом 2023 года. Внутри — серьезные оборонительные укрепления, нашим бойцам приходилось зачищать буквально каждый дом.

Штурмовики двойками продвигались вперед. Некоторые позиции ВСУ уничтожались прямой наводкой.

В полном окружении, несмотря на требование на местах дать команду на отступление, оказались больше полутора тысяч бойцов ВСУ, в том числе наемники из Грузии, Польши и Великобритании.

Обороной была занята печально известная 110-я бригада ВСУ, которая в прошлом году пыталась сдержать наступление наш бойцов в Авдеевке, а в итоге бежала.

На кадрах, снятых нашими бойцами, виден уничтоженный американский броневик MaxxPro, вокруг тела солдат Украины, которым предлагали сдаться, но они отказались.

Наступление наших войск оказалось настолько стремительным и неожиданным для врага, что некоторые бойцы врага даже не успели вступить в свой первый бой, а только записали обращение на видео.

И все же частично солдаты ВСУ сдались в плен. Наши бойцы оказывали им первую помощь.

Судя по видео с пленными, многие из них воевать за киевский режим и не собирались.

Впрочем, большинству такой возможности не предоставилось. Южный котел на территории поселка был зачищен полностью. Подразделения врага севернее также прекратили сопротивление, командование ВСУ до последнего обещало прислать подкрепление, уговаривало своих бойцов держаться. Паника в западной прессе началась за несколько дней до падения поселка.

«Военная ситуация на востоке Украины резко ухудшилась. Линии обороны рухнули на разных участках фронта», — написали в Neue Zürcher Zeitung

Всем сразу стало ясно, что спасать гарнизон в Великой Новоселке никто не собирается. Деблокирующие удары и грамотный прорыв из окружения не планировался. Солдаты ВСУ, оказавшиеся в западне, на этот раз — очередной пример циничной политики Киева: жизни бойцов — в обмен на время.

«То, что Великая Новоселка взята, это очень хороший сигнал. То есть мы выходим уже к юго-западной границе Донецкой области. И это, можно сказать, последняя фортеция, которую ВСУ обороняли до последнего. По крайней мере, засылали подкрепление вплоть до вчерашнего дня буквально. Конечно, этих людей послали на верную смерть», — рассуждает военный эксперт Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по разоружению.

После взятие Великой Новоселки наша армия получила огромное преимущество над врагом: выход на оперативный простор. Впереди, вплоть до границ Днепропетровской области нет ни одного крупного города — укрепрайона, который можно превратить в очередную фортецию-крепость. А значит ВСУ придется отступать дальше, в спешке возводить новые сооружения, которые так же будут уничтожены и захвачены.