Пожарные спасли двух детей из горящего здания в Кургане

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Возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Кадры спасения жителей горящего дома в Кургане. Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Хозяйка оказалась в огненной ловушке и самостоятельно выбраться не смогла.

Благодаря тому, что сотрудники МЧС быстро прибыли на место, женщину эвакуировали через окно с помощью приставной лестницы. Всего удалось спасти шесть человек, в том числе двух детей.

К этой минуте огонь полностью ликвидирован. Предварительно, причиной случившегося стала неисправная проводка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

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