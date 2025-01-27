Лучше начинать летом. Врач рассказал, как правильно закаляться

Ни в коем случае нельзя сразу обливаться холодной водой.

Неправильное закаливание может нанести вред здоровью вместо ожидаемой пользы, предупредил эндоваскулярный и детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян в разговоре с изданием Lenta.ru.

Врач отметил, что лучше начинать подготавливать организм к закаливанию летом, так как в теплое время года организму легче адаптироваться под изменения температуры среды. Он также подчеркнул, что первые попытки закаливания следует предпринимать только в случае полного здоровья.

«Если есть проблемы, резкое изменение температур может привести к истощению организма и ухудшению состояния», — предупредил врач.

Следующее одно из самых важных и главных правил — это постепенность. Специалист отмечает, что сразу начинать с холодных обливаний нельзя, так как это может вызвать резкий выброс гормонов, что, в свою очередь, приведет к учащенному сердцебиению и повышению давления. Такой стресс также негативно скажется на работе щитовидной железы, которая регулирует обмен веществ в организме.

«Приучать тело к смене температур нужно постепенно, равномерно чередуя теплую и холодную воду. И завершать каждую процедуру теплым обливанием», — отметил эксперт.

Как пример постепенной адаптации Григорьян привел контрастный душ, в котором можно ежедневно увеличивать разницу температур.

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