Страдающий онкологией Кушанашвили тайно женился

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

Супругой телеведущего стала его давняя спутница жизни — певица Ольга Фролова.

Страдающий онкологией Кушанашвили тайно женился

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Страдающий онкологией телеведущий и журналист Отар Кушанашвили официально зарегистрировал отношения со своей давней спутницей жизни — певицей Ольгой Фроловой. Об этом она сообщила в эфире федерального телеканала.

По словам Фроловой, на регистрации брака они с Отаром были вдвоем и решили отказаться от торжества.

«Это произошло летом, мы не захотели это афишировать», — пояснила она.

На регистрацию отношений Кушанашвили и его избранницу толкнула необходимость навещать телеведущего в больнице.

Летом прошлого года у 54-летнего Кушанашвили выявили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Как рассказала Фролова в интервью «МК», супруг перенес уже несколько операций. Сейчас доктора ждут завершения химиотерапии, затем последует период восстановления и новое обследование. Медики хвалят Отара за боевой дух и хороший настрой и соблюдение всех рекомендаций.

Лечится Кушанашвили по стандартным протоколам, без привилегий, как любой другой пациент государственной клиники. По словам Фроловой, поначалу врачи не обрадовались, увидев на приеме ее супруга. Виной тому скандальная репутация Кушанашвили. Однако телеведущий оказался на редкость дисциплинированным пациентом и беспрекословно выполняет все указания врачей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Отар Кушанашвили жестко высказался про покончившего с собой баскетболиста Яниса Тимму.

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Страдающий онкологией Кушанашвили тайно женился

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