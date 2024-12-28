«Оказался слабаком»: Отар Кушанашвили жестко высказался про покойного Яниса Тимму

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Отар Кушанашвили назвал покончившегося с собой Яниса Тимму слабаком

Отар Кушанашвили назвал Яниса Тимму «слабаком»

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журналист считает, что спортсмен предал всех, кто его любит.

Шоумен Отар Кушанашвили назвал бывшего мужа певицы Анны Седоковой и экс-нападающего «Химок» Яниса Тимму «слабаком», так как тот не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. Такое мнение журналист высказал в новом выпуске своего шоу на YouTube.

Кушанашвили считает, что таким поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — заявил журналист.

Кушанашвили напомнил, что жизнь — это большой дар, что бы ни происходило на пути человека и как бы тяжело ни было.

«Вы должны жить. Жить, несмотря ни на что. Не вы даровали себе жизнь, и не вам себя ее лишать, никто не давал вам этого права», — подчеркнул Кушанашвили.

Тело Яниса Тиммы было найдено в московском хостеле 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года. Расстались бывшие возлюбленные без скандалов.

Известно, что спортсмен пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи о возможном воссоединении пары. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, рожденный в первом браке баскетболиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:05
Новогоднюю сказку подарили более 200 детям из новых регионов
14:52
Никаких елок и телевизора: как Блиновская будет праздновать Новый год в СИЗО
14:46
В Керченском проливе очистили загрязненные мазутом участки акватории
14:32
«Оказался слабаком»: Отар Кушанашвили жестко высказался про покойного Яниса Тимму
14:20
Россия выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе
14:06
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета россиян

Сейчас читают

Теракт в «Крокусе», «Орешник» и перелом СВО: 10 главных событий-2024
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год