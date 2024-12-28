«Оказался слабаком»: Отар Кушанашвили жестко высказался про покойного Яниса Тимму

Журналист считает, что спортсмен предал всех, кто его любит.

Шоумен Отар Кушанашвили назвал бывшего мужа певицы Анны Седоковой и экс-нападающего «Химок» Яниса Тимму «слабаком», так как тот не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. Такое мнение журналист высказал в новом выпуске своего шоу на YouTube.

Кушанашвили считает, что таким поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — заявил журналист.

Кушанашвили напомнил, что жизнь — это большой дар, что бы ни происходило на пути человека и как бы тяжело ни было.

«Вы должны жить. Жить, несмотря ни на что. Не вы даровали себе жизнь, и не вам себя ее лишать, никто не давал вам этого права», — подчеркнул Кушанашвили.

Тело Яниса Тиммы было найдено в московском хостеле 17 декабря. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года. Расстались бывшие возлюбленные без скандалов.

Известно, что спортсмен пытался сохранить семью. Среди поклонников даже ходили слухи о возможном воссоединении пары. Совместных детей у артистки и спортсмена не было. У Тиммы остался сын Кристиан, рожденный в первом браке баскетболиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы.