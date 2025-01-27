Наталья Бочкарева назвала «никчемными» женщин, посвятивших себя детям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Наталья Бочкарева назвала никчемными женщин, которые занимаются только детьми

Звезда сериала «Счастливы вместе» жестко высказалась о «никчемных» матерях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Беременность — не болезнь, а материнство — не приговор, убеждена актриса.

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», высказала суровое мнение о материнстве. В интервью психологу Алине Кайзер она заявила, что женщины, которые отказываются от личностной реализации ради детей — никчемные.

Некоторые люди уверены, что беременность — это болезнь, подчеркнула актриса. В связи с этим девушки отказываются от работы и считают, что «должны просто лежать». С точки зрения Бочкаревой, решение отказаться от активного образа жизни в период вынашивания ребенка — первый шаг к глобальному провалу.

Знаменитость также осудила привычку некоторых женщин «прикрываться» ребенком и необходимостью его воспитывать, чтобы снять с себя груз ответственности за собственное развитие. Она убеждена, что класть жизнь на алтарь материнства бессмысленно, никогда нельзя забывать о себе.

«Тебя ждет мегакрах, когда ты останешься одна, ни с чем. Говорить, что „я в них вложила, воспитала“. Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой, которая сама приняла такое решение», — сказала Наталья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Наталье Бочкаревой удалось так быстро похудеть.

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