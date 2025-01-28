На Украине переименовали один из элементов таблицы Менделеева

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Теперь в Незалежной Московий называют Украинием.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Единственное, где киевский режим одерживает победы, так это в вопросе переименований всего, что так или иначе ассоциируется с Россией. Вот несколько фотографий, сделанных в канцелярских магазинах Украины, и там уже продается таблица химических элементов, где отсутствует фамилия создателя Менделеева, а элемент под номером 115 переименован из Московия в Украиний.

Причем, если подобные инициативы легко реализуются, когда речь идет, например, о смене названия улицы, то с таблицей Менделеева не все так просто. Название утверждается международной комиссией, значится во всех справочниках и с его кратким обозначением пишутся все формулы. И ученые впервые сталкиваются с такой откровенной глупостью.

«Вы знаете элемент Германий, никому же преходит в голову изменять имя Германий по каким-либо историческим причинам, которые могли случиться за последние 50, 80 или 100 лет. Есть элемент, который назван в честь Японии, есть Америций — в честь Америки», — рассказывает химик Александр Ходос.

Так что решение Киева — это абсолютно бессмысленное выступление, не имеющее никаких реальных перспектив.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэрия эстонского Таллина переименует Московский бульвар.

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